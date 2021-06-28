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Dünya

İki ülkeden kritik petrol anlaşması! İmzalar atıldı

Kazakistan ve Belarus hükümetleri arasında petrol ve petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması imzalandı.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 17:18 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:18
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Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, ülkede çalışma ziyaretinde bulunan Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.

Ticaret, ekonomi, tarım, enerji, transit ulaşım, inşaat, sanayi ve eğitim alanlarında iş birliği konularının gündeme geldiği görüşmelerin ardından iki ülke hükümetleri arasında petrol ve petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Kazakistan Belarus'a petrol tedarik etmeye başlayacak. Tedarik edilecek petrol miktarı ise daha sonra oluşturulacak komisyonlarca belirlenecek.

Golovçenko, ziyareti sırasında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

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