İki ülkenin suçlamasını kabul etmedi: Ancak gururum okşandı!

Reuters 18 Mayıs 2021 Salı 14:04 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 14:04

Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Direktörü Sergei Naryshkin, SolarWinds siber saldırısının sorumluluğunu reddetti, ancak Rus istihbaratının böylesine sofistike bir siber saldırının arkasında olduğuna dair iddialardan dolayı gururunun okşandığını açıkladı.

ABD ve İngiltere, Sovyet istihbarat teşkilatı KGB'nin dış operasyonlar biriminin ardılı Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) dokuz ABD'li devlet kurumu ve yüzlerce özel şirketin mağduru olduğu siber korsanlık saldırısını yapmakla suçluyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan SVR Direktörü Naryshkin BBC'ye Rusça olarak yaptığı açıklamada, "Bu iddialar kötü bir polisiye roman gibi" dedi.

SVR'nin SolarWinds siber saldırısının arkasında olup olmadığı sorusu üzerine Naryshkin tebessüm ederek, SVR'nin böylesine sofistike bir saldırının arkasında olması halinde gururunun okşanacağını ancak "başkalarının başarılarını kendisine mal edemeyeceğini" belirtti.

Naryshkin ABD'yi saldırının arkasında olmakla suçlayamayacağını fakat şu anda Rusya'da yaşayan, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın daha önce sızdırdığı belgelere bakarak bu saldırı taktiklerinin ABD ve İngiliz istihbarat servislerinin yaptıklarıyla benzerlik gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl Aralık ayında ortaya çıkartılan SolarWinds siber saldırısında korsanlar binlerce şirketin ve devlet kurumunun bilgilerine erişmişlerdi. Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Brad Smith, saldırıyı "dünyanın şu ana kadar gördüğü en büyük ve en sofistike saldırı" olarak nitelemişti.

Dünya genelinde çok yaygın olarak kullanılan Microsoft'un ürünleri, birçok devlet kurumuna ve özel şirkete hizmet veren Teksas merkezli SolarWinds yazılım grubuna siber korsanlar tarafından sızılmasından sonra incelemelere tabi tutulmaktaydı.

SolarWinds'e Orion yazılımı üzerinden Rus siber korsanlar tarafından yapıldığına inanılan saldırılarda ABD bakanlıkları dahil pek çok kurumun sistemine girilmişti.