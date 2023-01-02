İki ülkeyi birbirine bağlıyor: ''Tienditas Köprüsü'' açıldı

Venezuela'nın Tachira eyaleti ile Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesini birleştiren köprü için açılış töreni düzenlendi. Törene, Kolombiya tarafından Sanayi ve Turizm Bakanı German Umana Mendoza, Ulaştırma Bakanı Guillermo Reyes Gonzalez, Venezuela'yı temsilen de Tachira Valisi Freddy Bernal katıldı.

Mendoza, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ana hedeflerinden birinin iki ülke arasındaki siyasi, sosyal, diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirmek olduğunu söyledi.

İki ülke vatandaşlarının entegrasyonu başarabilecek kapasitede olduğunu belirten Mendoza, "Kurtarıcılarımızın bütünleştirme hayali gerçek oluyor. Toplumlarımızı tek bir ülkede ve tek bir millette birleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tachira Valisi Bernal de Tienditas Köprüsü'nün barış, kardeşlik, birlik ve umut duygusunu daha da pekiştireceğini kaydederek "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi iradesini yeniden teyit etti, Kolombiya ve Venezuela'nın entegrasyonu yeniden ayağa kalkıyor." dedi.

Tienditas Köprüsü'nün yapımına 2014'te başlanmasına rağmen iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle köprünün inşaatı durmuştu.

Açılış töreninin ardından, Kolombiya ve Venezuela vatandaşları, talep edilen gerekli belgeleri yetkililere gösterdikten sonra sınırı geçti.

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİN DÜZELMESİ TİCARETE YANSIDI

Kolombiya basınında çıkan habere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 89,9 artarak 582 milyon dolar seviyesini geçti.

Venezuela'nın batısındaki Tachira ile Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Cucuta eyaletlerini birbirine bağlayan, iki ülke arasındaki başlıca kara sınırı Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü, 26 Eylül 2022'de 7 yılın ardından yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Sol görüşlü Petro'nun Kolombiya'da göreve gelmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler yeniden canlanmaya başlamış ve hükümetler iki ülke arasındaki 2 bin 200 kilometrelik ortak sınırı açacaklarını duyurmuştu.

- VENEZUELA-KOLOMBİYA İLİŞKİLERİ

Birbirine yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Juan Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak için büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.