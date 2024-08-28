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Dünya

İki ülkeyle yaşanan krizi duyurdu: İlişkileri askıya aldık

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD ve Kanada büyükelçilerinin ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelen ifadeler kullanmasını gerekçe göstererek bu ülkelerin büyükelçileriyle ilişkileri askıya aldı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 07:44 - Güncelleme:
İki ülkeyle yaşanan krizi duyurdu: İlişkileri askıya aldık
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Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Obrador, ülkede çıkarılmak istenen yargı reformuna yönelik eleştirilerde bulunan ABD ve Kanada büyükelçileriyle ilişkilerin şimdilik askıya alındığını açıkladı

Obrador, hiçbir ülkenin iç işlerine müdahale etmediklerini vurgulayarak, "ABD Büyükelçisi Ken Salazar ile ilişkilerimiz iyi, ancak şu anda durdurulmuş durumda. Acele etmeyeceğiz. Meksika'nın egemenliğine saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü biz de onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söylemeyeceğiz. Karşılıklı saygı ve anlayış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD ve Kanada büyükelçileriyle durdurulan ilişkilerin merkezi hükümetlerle bir ilgisi olmadığını belirterek, her iki büyükelçinin de Meksika'nın bağımsızlığına gerekli saygıyı göstermeleri halinde ilişkilerin eskisi gibi devam edeceğini söyledi.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinden Obrador'un muhtemel yargı reformuna yönelik eleştiriler yapılmıştı. ABD Büyükelçisi Salazar, yargıçların halk tarafından seçilmesini öngören reformun "Meksika demokrasisinin işleyişi açısından büyük bir risk" taşıdığı yönünde açıklama yapmıştı.

- YARGI REFORMU

Devlet Başkanı Obrador'un önerdiği yargı reformu, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini, adayların da Kongre ve yargı tarafından sunulmasını kapsıyor.

Analistler, yargıçlar ve uluslararası gözlemciler ise bu durumun mahkemeleri az tecrübeli ve siyasi olarak önyargılı yargıçlarla dolduracağından endişe ediyor.

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