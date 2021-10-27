İkinci ''11 Eylül'' uyarısı! Pentagon tarih vererek uyardı

Hürriyet 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:18 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 14:18

Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'ı defalarca kana bulayan terör örgütü DEAŞ-Horasan grubu (DEAŞ-H) ile ilgili çok konuşulacak bir uyarı geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre, üst düzey bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Colin Kahl ABD'li vekillere verdiği brifingde örgütün yakın zamanda ABD'ye saldırı yapabilecek kapasiteye ulaşabileceğinin altını çizdi.

PENTAGON TARİH VERDİ!

Aynı habere göre, Pentagon yetkilisi vekillerle örgütün bu kapasiteye 6 ila 12 ay içinde ulaşabileceği bilgisini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı;

'Bence istihbarat topluluğu şu anda hem DEAŞ-H hem de El Kaide'nin ABD'ye karşı dış operasyonlar yürütme niyetinde olduğunu değerlendiriyor, ancak şu anda hiçbirinin bunu yapma yetenekleri yok.'

'DEAŞ-H'nin bu yeteneği 6 ila 12 ay arasında kazanacağını görebiliriz' diyen Kahl El- Kaide'nin ise en az 1 yıla ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Pentagon yetkilisinin çizdiği bu karamsar tablo ABD kamuoyunda 'ikinci 11 Eylül' benzetmelerinin yapılmasına neden oldu.

2016'DA ABD'NİN 'TERÖR ÖRGÜTLERİ' LİSTESİNE GİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Afganistan ve Pakistan Talibanlarının eski üyelerince kurulduğu bilinen DEAŞ-Horasan örgütünü yabancı terör örgütleri listesine aldığını" açıkladı.

2001'den beri Afganistan'da olan ABD'nin, ülkede sadece Taliban ve El Kaide ile savaşma yetkisi vardı. DEAŞ'le savaşma yetkisi ise Suriye ve Irak'la sınırlıydı.

14 Ocak'taki karardan birkaç gün sonra ABD Savunma Bakanlığı, DEAŞ-K ile de savaşmak için ABD yönetimi tarafından yasal olarak yetkilendirildi.

Örgüt bu sırada Şiilere, Birleşmiş Milletler personeline, ABD güçlerine, gazetecilere ve Afganistan'daki büyükelçiliklere karşı birçok saldırı düzenlemişti. 2016'nın sonlarında da bir dizi saldırıyı üstlenerek ve propaganda videoları yayımlayarak gücünü kanıtlamaya çalıştı.