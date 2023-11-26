İkinci rehine takası! Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirler: İnsanca muamele gördük

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 51. gününe ulaştı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.İSRAİL HAPİSHANESİNDE TUTULAN 39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.HAMAS'IN SERBEST BIRAKTIĞI İSRAİLLİ ESİRLERİN İNSANCA MUAMELE GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİKLERİ İFADE EDİLDİ
İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı. Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı. İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:
03:50 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı bildirildi
03:21 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı
02:16 İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü
02:12 Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi
01:24 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı
00:45 Alman milletvekili Wagenknecht Almanya'nın Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi
00:38 Katar, ABD ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü
00:09 Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur