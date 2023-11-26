İkinci rehine takası! Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirler: İnsanca muamele gördük

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 51. gününe ulaştı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani aranın üçüncü gününde, Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girmeye devam ederken esirlerin karşılıklı serbest bırakılması için hazırlık yapılıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'ndeki 39 Filistinlinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne ait otobüsle işgal altındaki Batı Şeria'nın Bireh kentine ve Kudüs'e doğru yola çıktığı belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail'in 33'ü çocuk, 6'sı kadın 39 Filistinliyi serbest bıraktığı ifade edildi.

İsrailli haber platformu Walla'nın haberine göre, cuma gecesi Gazze Şeridi'nden büyükanne, anne ve bir erkek çocuğun serbest bırakıldığı Munder ailesinin yakını, aileyi ziyaret ettikten sonra esirlerin anlattıklarını paylaştı. Munder ailesinin üyesi, "(İsrailli esirler) Olumsuz bir durum yaşamadılar. İnsanca muamele gördüler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu." ifadesini kullandı. İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'ne götürülmek üzere motosiklete bindirildikten sonra şiddet görmediklerini belirten aile üyesi, İsrailli esirlerin kendilerine verilen radyo ve televizyondan haberleri takip ettiklerini söylediklerini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



03:50 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdüğü, 4 kişiyi yaraladığı bildirildi

03:21 İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında İsrail hapishanesinde tutulan 39 Filistinli serbest bırakıldı

02:16 İsrail ordusu: Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir İHA düşürüldü

02:12 Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerin insanca muamele gördüklerini söyledikleri ifade edildi

01:24 Filistin Kızılayı: İnsani aranın ikinci gününde Gazze'ye 187 yardım tırı ulaştı

00:45 Alman milletvekili Wagenknecht Almanya'nın Netanyahu hükümetini desteklemesini eleştirdi

00:38 Katar, ABD ile Gazze'deki geçici insani ara mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştü

00:09 Filistin Esirler Cemiyeti: Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetinden İsrail sorumludur