Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı, Berlin'de Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.

ALMANYA, FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

İSRAİL'E DESTEK VERDİLER

Almanya'nın ve Berlin'in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.

TERÖR KUCAKLAYICI ALMANYA

Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.

ALMANYA, ÜLKEDEKİ HAMAS DESTEKÇİLERİNİ SINIR DIŞI ETMEK İÇİN TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAK



Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal olanakları kullanacağız." dedi. Almanya'daki Yahudilerin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Faeser, ülkedeki Yahudi kurumlarının güvenliğinin daha da sıkılaştırıldığını kaydetti.

Hamas destekçilerine karşı "kararlı" adımlar atılacağını vurgulayan Faeser, antisemitizme, İsrail karşıtı söylemlere ve şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti. SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Almanya sokaklarında Hamas'ı kutlayan biri Alman vatandaşlığına sahip değilse, ülkeden sınır dışı edilmelidir." diye konuştu.

Klingbeil, Almanya'da vatandaşlık yasasında reform sürecinde olduğunu hatırlatarak "Vatandaşlığa kabul, ülkemize karşı en güçlü bağlılıktır. Değerlerimizi paylaşmayan, antisemitizmi ve terörü destekleyen herkese Alman pasaportu verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Almanya'daki İslami derneklerden Hamas'a karşı net tutum sergilemelerini talep eden Klingbeil, "Almanya'daki tüm Müslüman derneklerden de bunu bekliyorum. Bunu yaparak duyarlı olanlara seslerini duyurmuş olurlar." şeklinde konuştu.