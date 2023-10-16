İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7366
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1713.26
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İkiyüzlülükleri arşa dayandı! PKK'lıları el üstünde tutan Batı, Filistin destekçilerini yerde sürükledi
Dünya

İkiyüzlülükleri arşa dayandı! PKK'lıları el üstünde tutan Batı, Filistin destekçilerini yerde sürükledi

Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının terör paçavralarını sallayarak sık sık mitingler düzenlemesine izin veren Almanya, Berlin'de toplanan yaklaşık bin kişinin, Filistinlilerle dayanışma gösterisi yapmasına izin vermedi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
İkiyüzlülükleri arşa dayandı! PKK'lıları el üstünde tutan Batı, Filistin destekçilerini yerde sürükledi
ABONE OL

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı, Berlin'de Potsdamer Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, Filistinlilerle dayanışma gösteri yapmak istedi.

ALMANYA, FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERMEDİ

Polis, daha önce alınan karar gereği gösterilerin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Bu arada göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Polis, mukavemette bulunan çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı.

İSRAİL'E DESTEK VERDİLER

Almanya'nın ve Berlin'in sembolü Brandenburg Kapısı, geçtiğimiz günlerde mavi beyaz ışıklar ve İsrail bayrağı ile donatılmıştı.

TERÖR KUCAKLAYICI ALMANYA

Bilindiği gibi Almanya'nın Berlin şehrinde terör örgütü PKK yandaşları sık sık eylem ve mitingler düzenliyor.

ALMANYA, ÜLKEDEKİ HAMAS DESTEKÇİLERİNİ SINIR DIŞI ETMEK İÇİN TÜM YASAL YOLLARI KULLANACAK

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal olanakları kullanacağız." dedi. Almanya'daki Yahudilerin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Faeser, ülkedeki Yahudi kurumlarının güvenliğinin daha da sıkılaştırıldığını kaydetti.

Hamas destekçilerine karşı "kararlı" adımlar atılacağını vurgulayan Faeser, antisemitizme, İsrail karşıtı söylemlere ve şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti. SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Almanya sokaklarında Hamas'ı kutlayan biri Alman vatandaşlığına sahip değilse, ülkeden sınır dışı edilmelidir." diye konuştu.

Klingbeil, Almanya'da vatandaşlık yasasında reform sürecinde olduğunu hatırlatarak "Vatandaşlığa kabul, ülkemize karşı en güçlü bağlılıktır. Değerlerimizi paylaşmayan, antisemitizmi ve terörü destekleyen herkese Alman pasaportu verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Almanya'daki İslami derneklerden Hamas'a karşı net tutum sergilemelerini talep eden Klingbeil, "Almanya'daki tüm Müslüman derneklerden de bunu bekliyorum. Bunu yaparak duyarlı olanlara seslerini duyurmuş olurlar." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.