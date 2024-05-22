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Dünya

İklim değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklama: Türbülansı artırıyor

Melbourne Üniversitesinden Profesör Todd Lane, iklim değişikliğinin türbülansların artmasına yol açtığını belirtti.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
İklim değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklama: Türbülansı artırıyor
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Lane, dün İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yolları'na ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 1 yolcunun hayatını kaybetmesi, 30'dan fazla yolcunun yaralanmasının ardından ABC News Avustralya'ya değerlendirmelerde bulundu.

Profesör Lane, iklim değişikliğinin yaralanmalara veya ölüme neden olan türbülansların artmasına yol açtığını söyledi.

Küresel ısınmanın rüzgarların akış yönlerini ve hava akımlarını etkilediğini belirten Lane, bu durumun türbülansların daha sık meydana gelmesine yol açtığını ifade etti.

Lane, iklim değişikliğiyle birlikte gök gürültülü fırtınaların şiddetinin de artığını, bunun da daha şiddetli türbülanslara yol açtığını dile getirdi.

Londra'dan Singapur'a giden "SQ321" sefer sayılı uçağın, dün 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatıyla tropikal fırtınaların yaşandığı bölgedeki hava sahasında şiddetli türbülansa girdiği kaydedilmişti.

Türbülans sonucu yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazlasının yaralandığı bildirilmişti.

  • Melbourne Üniversitesi
  • Prof Todd Lane
  • İklim değişikliği

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