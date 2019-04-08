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‘İktidar sokakta değil sandıkta değişir’

Sudan’ın başkenti Hartum’da önceki akşam düzenlenen hükümet karşıtı gösteri, kısa sürede darbe kalkışmasına dönüştü.

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Sokağa çıkan binlerce Sudanlı ilk kez askeri merkezleri basarak ordu lehine slogan attı. “Halk bir, ordu bir” diye bağırarak askerlere Devlet Başkanı Ömer El Beşir’i devirme çağrısı yapan göstericilere polis müdahale etti. Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi polisin gerçek mermiyle göstericilere müdahalesinde 5 kişinin öldüğünü bildirdi. 

Kalkışmaya iktidardan sert tepki geldi. Sudan’da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi (UKP) Yetkilendirilmiş Başkanı Ahmed Harun, partinin, ülkede değişimin seçimler üzerinden halkın görüşüyle gerçekleşeceği anlayışına bağlı olduğunu söyledi. 

İSTİKRARIN TEK YOLU 

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’in, UKP’deki tüm yetkilerini kısa süre önce devrettiği Harun, parti merkezinde yaptığı açıklamada, seçimler üzerinden halkın görüşüyle değişimin gerçekleşmesinin güvenlik ve istikrarın tek yolu olduğunu dile getirdi ve “Ülkede değişim seçimler yoluyla gerçekleşir” dedi.

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