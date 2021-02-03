İletişim Başkanı Altun: FETÖ ile mücadele konusunda her türlü desteği sağlayacağız

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:06

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığında yapılan görüşmede, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ilişkin hususlar, medya alanında iş birliği ve FETÖ ile mücadele konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin dost ve kardeş Kırgızistan ile ilişkilerini bütün alanlarda daha ileri taşımak istediğini belirten Fahrettin Altun, özellikle dezenformasyonla mücadele, medyada dijitalleşme ve stratejik iletişim gibi alanlarda daha yakın iş birliğinin önünü açacak yeni bir süreci başlatmak istediklerini, bunun her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini kaydetti.

Altun, iki ülkenin müşterek gayretleriyle Orta Asya'nın en önemli yüksek eğitim kurumlarından biri haline gelen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Fahrettin Altun, terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda da Kırgızistan'a her türlü desteği sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.