İlginç olay! Kılıçlı ninja ABD Özel Kuvvetleri'ne saldırdı

star.com.tr 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:29 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:29

ABD'de Ninja kıyafetlerine bürünmüş bir adam, Los Angeles'ın kuzeyindeki bir hava alanında ABD Özel Kuvvetleri birliklerine gece vakti bir saldırı gerçekleştirdi.

35 yaşındaki Gino Rivera olarak tanımlanan adam, California'nın yaklaşık 100 mil kuzeyindeki Mojave Çölü'nde bulunan Inyokern Havalimanı'na saat gece 1 sularında, ninja kıyafeti giymiş ve büyük bir kılıç kuşanmış şekilde geldi.

Saldırganın bir kişiyi kılıçla, bir diğerini ise hangar penceresinden attığı taşla yaraladığı bildirildi.

Askeri personelin 911'i araması üzerine havalimanına gelen Kern County Şerifi ölümcül olmayan mermilerle saldırganı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan, ihtarlara uymayarak tekrar kaçtı.

Ridgecrest Polis Departmanı polis ekipleri de olay yerine gelerek, Gino Rivera (35) olarak tanımlanan şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Ancak saldırgan uyarıları dinlemeyerek polislere kılıçla saldırdı.

Bunun üzerine şok tabancısı kullanan polis, sonunda saldırganı etkisiz hale getirip durdurmayı başardı.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, tedavi için yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Rivera ise, cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı, polise direnme, vandalizm ve huzuru bozma suçlarından yargılanmak üzere tutuklandı.

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