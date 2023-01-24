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Dünya

İlginç olay: Köpek sahibini tüfekle öldürdü

ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

AA24 Ocak 2023 Salı 21:12 - Güncelleme:
İlginç olay: Köpek sahibini tüfekle öldürdü
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Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

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