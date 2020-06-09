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Dünya

İlginç yöntem! Petrol kuyusundaki yangını söndürmek için ağır silahlar kullanıldı

Rus ordusu, Doğu Sibirya'daki bir petrol kuyusunda çıkan yangının söndürülmesi için, kuyunun girişini toplarla vurdu.

star.com.tr09 Haziran 2020 Salı 12:37 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:43
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Rusya Savunma Bakanlığı Doğu Sibirya'da olağan dışı bir operasyon gerçekleştirdi.

Rus ordusuna bağlı askerler, petrol kuyusundaki yangını söndürmek için, ağır silahlarla bölgeye intikal etti.

Merkez Askeri Bölge'den gelen askerler, T-12 topunu bir römorktan indirdikten sonra hedeften sadece 180-200 metre uzaklıktan 100 mm mühimmatları tekrar tekrar ateşlemeye başladı.

Askerler, devasa alevler yükselen kuyunun girişini yıkarak, alevlerin şiddetini dindirdi. Böylece alevlerin söndürülmesi ve yeni boruların takılması için, diğer ekiplere avantaj sağladı.

Görüntüleri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Irkutsk bölgesindeki gerçekleştirilen operasyonun, 'kuyumcu hassasiyetiyle' icra edilidiğini açıkladı.

star.com.tr

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