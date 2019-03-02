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Ilhan Omar, eyalet meclisi binasına Cumhuriyetçiler tarafından asılan bir afişte teröriste benzetildi

ABD Kongresi'nin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar, West Virginia Eyalet Meclisi binasına Cumhuriyetçiler tarafından asılan bir afişte, 11 Eylül saldırılarını düzenleyen teröristlere benzetildi

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West Virginia Eyalet Meclisi binasına, son dönemde anti-semitizm tartışmalarının odağında olan Omar'ın, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristlere benzetildiği afiş asıldı.

West Virginia'da Cumhuriyetçi Partinin bir etkinliğinde ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan afişte, Ilhan Omar ve arkasında 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere yapılan saldırı anının olduğu bir fotoğraf yer alıyor.

Üst kısmında "Asla unutmayacağız dediniz" yazan afişte Ilhan Omar'ın fotoğrafının altında ise "Ben, sizin unuttuğunuzun kanıtıyım" yazısı dikkati çekiyor.

Afişi sosyal medya hesabında paylaşan West Virginia Eyalet Meclisi Demokrat Üyesi Mike Pushkin, "Neden Cumhuriyetçi meslektaşlarım için İslamofobik bir afişin asılmasının yanlış olduğunu söylemek bu kadar zor?" sözleriyle olaya tepki gösterdi.

- DEMOKRAT VE CUMHURİYETÇİ MECLİS ÜYELERİ ARASINDA TARTIŞMA

NBC'nin haberine göre, söz konusu afiş nedeniyle Meclisin Demokrat üyeleri ile Cumhuriyetçi üye Anne Lieberman arasında tartışma çıktı.

Demokrat Meclis Üyesi Mike Angelucci, Lieberman'ın "Tüm Müslümanlar terörist" dediğini iddia ederek, "Müslümanlar terörist değil. Hristiyanlar da insanları öldürdü. Bu, tüm Hristiyanların terörist olduğu anlamına gelmez. Ben Hristiyanım ve bununla gurur duyuyorum ama terörist değilim. Lieberman'ın bu eyaletin insanlarını temsil etmesini istemiyorum." dedi.

Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Lieberman, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Lieberman'ın istifa mektubu dünkü meclis toplantısında okundu.

Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeler arasındaki tartışma, meclis toplantısında da devam etti.

- OMAR'DAN TEPKİ

Tartışmaların odağındaki Ilhan Omar da yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Omar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İç terörün 'ölüm listesinde' olduğuma ve bölgemdeki benzin istasyonlarındaki 'Ilhan Omar'a suikast düzenleyin' yazılarının nedenine ilişkin hiçbir şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında NBC'nin de haberine yer veren Omar, "Daha uzağa bakmaya gerek yok. Cumhuriyetçi Parti afişte beni teröriste benzetiyor ve kimse onları kınamıyor." ifadelerini kullandı.

- OMAR, ANTİ-SEMİTİZM ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALMIŞTI

Anti-semitizm tartışmaları, ABD'nin Minnesota Temsilcisi Somali asıllı Demokrat Ilhan Omar'ın, sosyal medya hesabından İsrail yanlısı Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC), İsrail'i desteklemeleri için ABD'li siyasilere para ödediğini ifade etmesiyle başlamıştı.

Kongreye giren ilk başörtülü Müslüman Omar, hakkındaki anti-semitizm suçlamalarına yönelik Twitter'dan önceki gün bir açıklama yaparak, anti-semitizmin gerçek olduğunu belirtmiş ve tartışmalarda bunu kendisine öğreten Yahudi arkadaşlarına teşekkür etmişti.

Omar, "Amacım Yahudi seçmenlerimi ve Amerikalı Yahudileri kırmak değildi. Kimliğim üzerinden bana saldıranlardan da beklediğim gibi her zaman geri adım atmaya ve eleştiri yoluyla düşünmeye istekli olmalıyız. Bu sebeple net bir şekilde özür dilerim." şeklinde açıklama yapmıştı.

Açıklamasında ayrıca Amerikan siyasetinde lobilerin rolüne de dikkati çeken Omar, "Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi, Ulusal Tüfek Derneği (NRA) veya fosil yakıt endüstri lobilerinin siyasetimizdeki problemli rolünü vurgulamaya devam edeceğim. Çok uzun zamandır devam eden bu konuyu dikkate almalıyız." ifadelerini de eklemişti.

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