Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post'a boykot çağrısı New York'ta Yemenli Amerikan Tüccarlar Birliği (YAMA), kapağında 11 Eylül saldırıları fotoğrafı ile ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman vekili Ilhan Omar'ı hedef gösteren New York Post gazetesini boykot etme kararı aldı.