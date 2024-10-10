Irak, Türkiye ile sınır güvenliğini artırıyor. Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Muhammed Abdulvahab Sıkır, Dohuk Valiliği sınırları içerisinde Irak-Türkiye sınırını kontrol eden Birinci Sınır Tugayı'nı ziyaret etti.

Sıkır, ziyareti kapsamında Irak-Türkiye sınır hattındaki 22 yeni sınır karakolunun açılışını da gerçekleştirdi.

Sıkır, askerlerin güvenliği için modern ekipmanlar sağlanması ve daha iyi idari hizmetler sunulması talimatı verdi.

Sıkır'a Birinci Bölge Sınır Komutanı Tümgeneral Dalir Ferzanda El Zibari eşlik etti.

Sınırın sıfır noktasında açılan yeni karakolların zor ve engebeli bölgelerde inşa edildiği ve söz konusu bölgede ilk kez bu tür bir faaliyet yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca Birinci Bölge Sınır Tugayı'nda yapılan toplantıda, sınır güvenliğini sağlama, kaçakçılık ve sızma girişimlerine karşı mücadele konuları ele alındı.

Irak Sınır Muhafızları, nisan ayında 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine 2 askeri üs kurduğunu duyurmuştu. Irak'ın Türkiye ile 362 kilometrelik sınırı bulunuyor.

TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ YENİ AŞAMAYA GİRMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Irak'ın başkenti Bağdat'a yaptığı ziyaretin ardından Türkiye-Irak ilişkilerinde iyileşme görülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin "yeni bir aşamaya" girdiğini ifade etmişti.