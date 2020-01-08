AA 08.01.2020 12:10 - Güncelleme: 08.01.2020 12:10

Libya'da başlattığı darbe girişimi sonrası destek toplamaya çalışan Hafter, 2016'dan bu yana birçok kez Moskova'yı ziyaret etti.

Moskova'da üst düzeyde kabul edilen Hafter, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler yaptı.

Hafter, 2017'nin başında Rus donanmasının Akdeniz'de görev yapan uçak gemisi Admiral Kuznetsov'u da ziyaret etti. Darbeci General Hafter, Libya deniz sahasına giren Rus uçak gemisinde törenle karşılandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu da telekonferans yoluyla Hafter'le görüştü. Rus tarafı, Hafter'e sağlık malzemesi verildiğini açıkladı.

- Wagner'in sponsoru, Hafter'in gezisinin de sponsoru

Hafter'in 2018'de Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı görüşmede, önemli bir ayrıntı dikkati çekti.

Darbeci General Hafter'in Rusya yüksek rütbeli savunma yöneticileriyle yaptığı toplantıya, Ukrayna'da, Suriye'de krizlerin derinleşmesinin sebebi olarak gösterilen paralı Rus askerlerinin bağlı bulunduğu güvenlik şirketi Wagner'in sponsorluğunu yaptığı iddia edilen iş adamı Yevgeniy Prigojin de katıldı.

Wagner'in maddi destekçisi Prigojin'in, Hafter ile görüşen heyette yer aldığına ilişkin video ve fotoğraflar basında yer aldı.

Rus makamları, Libyalı heyetin yemek, kültür ve gezi programlarını düzenlemek üzere söz konusu iş adamının bu ziyarette yer aldığını savundu.

Bu görüşmeden sonra sayıları yaklaşık 2 bin civarında olduğu belirtilen Rus paralı asker grubu Wagner'in, Libya'daki varlığı ortaya çıktı. Bu grubun, Hafter'in ordusuna destek verdiği, silah, mühimmat ve insansız hava aracı tedarik ettiği belirtildi.

- Moskova'da ileri düzeyde askeri eğitim aldı

Libya'da 1990'lı yıllarda Kaddafi ile girdiği mücadele sonunda ABD'ye sığınmak zorunda kalan ve CIA ajanı olduğu ileri sürülen Hafter'in geçmişinde Rusya yılları da ağırlıklı yer alıyor.

Bingazi'deki askeri akademiden mezun olan Hafter, Moskova'da önemli askeri eğitimler aldı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde (SSCB) 1977-1978'de Vıstrel adındaki yüksek subay hazırlık kursuna giden Hafter, burada kara kuvvetlerinde komuta kademesinin yapılanması, taktik ve atış metotlarıyla ilgili bir yıl boyunca ileri düzeyde dersler aldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu için subay yetiştiren ve Arap-İsrail Savaşları'nın ardından yabancı subaylara da hizmet vermeye başlayan kursta Hafter, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda subayla tanıştı.

Darbeci General Hafter, 1983'te de Mihail Frunze Askeri Akademisinde yüksek askeri özel eğitimi aldı.

2011'de Kaddafi'ye karşı başlatılan savaşta aktif rol oynayan Hafter, kısa bir durgunluk döneminden sonra 2014'te yeniden sahneye çıkmıştı. Uluslararası tanınırlığı olan UMH'yi devirmeye çalışan Hafter'e, Rus paralı askerlerin büyük destek verdiği iddia ediliyor.

Geçmişinde ABD ve Rusya'nın katkıları bulunan Hafter'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) tanıdığı Libya yönetimine karşı darbe girişimi, dünya kamuoyunca dikkatle takip ediliyor.