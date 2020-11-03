İlk defa düzenlenecek: Katar Şura Meclisi için seçim tarihi belli oldu

AA 03 Kasım 2020 Salı 13:08 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 13:08

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, Şura Meclisi'nin 49. açılış töreninde yaptığı konuşmada, Şura Meclisi için seçimlerin gerekli hazırlıkların yapıldığını ve seçimlerin 2021 yılının ekim ayında düzenleneceğini açıkladı.

Seçimlerin 2004 yılında yapılan anayasa düzenlemesine uygun bir biçimde yapılacağını belirten Katar Emiri Al Sani, bu gelişmeyle birlikte Katar Şura Meclisi'nin güç kazanacağını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani, vatandaşların katılımıyla Şura Meclisinin "yasal yetkilerinin genişleyeceğine" dikkati çekti.

Mevcut sistemin toplum tabanında benimsendiğini vurgulayan Katar Emiri Al Sani, "Çok partili bir sistemde değiliz, ancak halkına, karşılıklı anlaşmaya ve sadakate bağlı adil ve akılcı bir emirlik sistemini benimsemiş durumdayız." şeklinde konuştu.

Toplamda 45 üyeli Katar Şura Meclisi üyeleri Katar Emiri tarafından seçilirken, yapılan düzenlemeyle 30 üyenin halk tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.