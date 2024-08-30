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Dünya

İlk F-16'larına yeni kavuşmuşlardı! Birini çok geçmeden kaybettiler

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ağustos'ta bir F-16 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

IHA30 Ağustos 2024 Cuma 10:21 - Güncelleme:
İlk F-16'larına yeni kavuşmuşlardı! Birini çok geçmeden kaybettiler
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Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta her iki taraf da kayıplar veriyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerine ait ABD yapımı F-16 savaş uçaklarından birinin Pazartesi günü Rusya'nın füze saldırısının püskürtüldüğü sırada düştüğü belirtildi. F-16'ların hava muharebesi sırasında yüksek performans gösterdiği vurgulanan açıklamada, uçakların Rusya'ya ait 4 seyir füzesini düşürdüğü kaydedilerek, "Bir sonraki hedefe yaklaşırken uçaklardan biriyle bağlantı kesildi. Daha sonra uçak düştü ve pilot hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

ABD'li bir savunma yetkilisi tarafından daha önce yapılan açıklamada, kazanın Rusya'nın saldırısı sonucu değil pilot hatasından ya da teknik arıza gibi nedenlerden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etmiş, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtmişti.

F-16'LAR BU AY TESLİM EDİLMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını uzun süren müzakereler sonucu teslim aldıklarını söylemişti. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16'lar konusunda yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna, pazartesi günü Rusya'nın 100'den fazla füze ve yaklaşık 100 insansız hava aracı ile geniş çaplı saldırı gerçekleştirdiğini ve enerji tesislerinin hedef alındığını açıklamıştı.

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