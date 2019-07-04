29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6024
  • 6,3272
  • 254.814
  • 98.827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'a ulaşan ilk hac kafilesi olan Hindistan'dan gelen hacı adayları, Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı'nından ülkeye giriş yaptı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rahmet mevsimi olan bu dönemde hac için misafirlerimizi tam kapasiteyle ve tüm gücümüzle karşılamaya hazırız." denildi.

Açıklamada ayrıca hacı adaylarının karşılanması için Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz ve Cidde Kral Abdülaziz havalimanlarında geliş yönünde toplam 14 pistin açık tutulacağı ifade edildi.

Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı her yıl hac mevsiminde günde yaklaşık 45 bin hacı adayını karşılarken, bu sayı Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'nda günde 48 bine ulaşıyor.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

FLAŞ! Transferi bitirmek için İstanbul'a geldiler

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

7 kişi hayatını kaybetmişti... Ölüm nedenleri belli oldu

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

Türkiye, yaşamak ve çalışmak için en iyi 7. ülke

S-400’lerin özellikleri neler?

S-400’lerin özellikleri neler?

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

Çipras'ın koltuğu sallanıyor

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

İtalyan ve İngiliz profesör Adıyaman'da gözaltına alındı!

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek

Türk bilim insanları geliştirdi! Daha erken iyileştirecek
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Su seviyesi düştü, 'Batık şehir' ortaya çıktı

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA