İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2021 Çarşamba / 12 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,4479
  • EURO
    11,8097
  • ALTIN
    622.196
  • BIST100
    1685.6
Dünya

''İlk kez denizaltı katılımlı'' tatbikat

Japonya ile ABD, Çin'in askeri varlığını artırdığı Güney Çin Denizi'nde 'ilk kez bir denizaltının da yer aldığı' ortak askeri tatbikat düzenledi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:07
ABONE OL

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ABD Donanması ile Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Buna göre, Japonya'nın iki destroyer ve bir devriye uçağı ile katıldığı tatbikata, ilk kez MSDF'ye ait denizaltı da gönderildi.

MSDF, tatbikatın "ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde ilk kez bir denizaltının da katılımıyla düzenlediği askeri tatbikat" olduğuna işaret etti.

Kamu yayıncısı NHK, bölge genelinde anti-denizaltı talimlerini kapsayan tatbikata ABD'nin ise birer destroyer ve devriye uçağı ile katıldığını bildirdi.

Bölgede artan Çin askeri varlığına dikkati çeken kamu yayıncısı NHK, ortak tatbikatın, Japonya-ABD ittifakı kapsamında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu"nu hedeflediğini aktardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.