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Dünya

İlk kez oluyor! İsrail, Lübnan ordusunu vurdu... Ölü ve yaralı askerler var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askerinin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 17:33 - Güncelleme:
İlk kez oluyor! İsrail, Lübnan ordusunu vurdu... Ölü ve yaralı askerler var
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Kefrkilla beldesi yakınında Lübnan ordusuna ait bir noktayı topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan ordusu X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail saldırısında 1 askerinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırıda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırılarda 89 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah Hareketi de bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait sınır üzerinde bulunan 4 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

  • Lübnan askeri ölümü
  • İsrail saldırısı
  • Lübnan yaralıları

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