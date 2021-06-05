İlk kez Umman'dan bir heyet Husiler ile barış sürecini görüşmek üzere Yemen'de

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:48 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 16:49

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, El-Mesire televizyonundaki konuşmasında, Sana'ya ulaşan Umman heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Umman heyetiyle Yemen'deki son gelişmeleri ve barış sürecinin ilerletilmesini ele alacaklarını söyleyen Abdusselam, "Ulusal ve bölgesel düzeyde fayda sağlayacak çabaların tamamlanmasına yönelik her konuyu görüşmek üzere bugün Sana'da Umman heyetiyle ile bir araya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden savaş süresince Umman ilk kez böyle bir adım attı.

Muskat yönetimi Orta Doğu'daki krizlerde ara bulucu rolüyle öne çıkıyor. Husiler de Yemen'deki krize çözüm için yürütülen müzakerelerde Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle görüşmelerini genelde Umman'da yapıyor.



- Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.