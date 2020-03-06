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Dünya

İlk 'koronavirüs mağazası' açıldı! Tezgahta maske ve jeller var

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk 'koronavirüs mağazası' açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.

06 Mart 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:36

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi.

Koronavirüs mağazasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından hazırlanmış bilgi broşürlerinin yanı sıra farklı modellerde maskeler ve farklı boyutlarda el temizleme jelleri de bulunuyor.

Patrom, maskelerini modeline göre 5-20 dolarlık bir fiyat aralığında satıyor. Bunun yanında maske, eldiven ve dezenfektan malzemelerden oluşan kitlerin fiyatıysa 20 - 30 dolar arasında değişiyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte adından sıkça söz ettiren N95 maskeleri mağazada Amazon'daki fiyatının iki katına satılıyor. Ancak Patrom amacının para kazanmak olmadığını, mağazayı içinde bulunduğu topluluk için bir hizmet olarak gördüğünü söylüyor. Patrom ayrıca koronavirüse karşı en kırılgan gruplara, örneğin yaşlı insanlara iskonto yapabileceğini belirtiyor.

Euronews'in haberine göre, Patrom'un mağazası şimdiye kadar beklediği ilgiyi göremedi ve hafta başında açtığı mağazada yalnızca 3 ürününü satabildi.

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