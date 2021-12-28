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Dünya

İlk Manama Büyükelçisi Eitan Na'eh, Bahreyn Kralı Al Halife'ye güven mektubunu sundu

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi olan Eitan Na'eh'in güven mektubunu teslim aldı.

AA28 Aralık 2021 Salı 22:33 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 22:35
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Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Sakhir Sarayı'nda düzenlenen törenle İsrail'in Manama'ya atadığı ilk büyükelçi olan Na'eh, Kral Al Halife'ye güven mektubunu sundu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, görevine başlamak üzere başkent Tel Aviv'e ulaşmış, İsrail Büyükelçisi Na'eh ise 29 Kasım'da Manama'ya gelmişti.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

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