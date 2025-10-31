İSTANBUL 19°C / 11°C
Dünya

İlk somut adım! SDG'den Şam'a 70 kişilik liste

Terör örgütü, Suriye ordusu ile entegrasyon için ilk somut adımı attı. SDG, 10 Mart mutabakatı çerçevesinde orduya entegre edilecek sözde 'üst düzey' 70 kişinin ismini Uluslararası Koalisyon'a teslim etti. Batılı bir kaynak 'Entegrasyonun yakında gerçekleşmesini umuyoruz' dedi.

HABER MERKEZİ31 Ekim 2025 Cuma 09:03 - Güncelleme:
İlk somut adım! SDG'den Şam'a 70 kişilik liste
Suriye'de 10 Mart'ta yapılan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini de içeren anlaşmayla ilgili ilk adımın geldiği öne sürüldü.

Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG, Suriye ordusuna entegre edilmek üzere ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona 70 üst düzey teröristten oluşan bir liste sundu.

Haberde ayrıca silahlı terör örgütü üyelerinin kimliklerini gizleyerek Suriye devleti güçleriyle bütünleşmesine yönelik görüşmelerin ilerlediğine vurgu yapıldı.

Listede bulunan teröristlerin arasında Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde üst düzey sorumlularının da olduğu belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen Batılı bir kaynağın SDG'nin listeyi teslim ettiğini teyit ederek, "Entegrasyonun yakında gerçekleşmesini umuyoruz" sözlerine de yer verildi.

