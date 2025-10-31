Suriye'de 10 Mart'ta yapılan ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini de içeren anlaşmayla ilgili ilk adımın geldiği öne sürüldü.

Rudaw'da yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG, Suriye ordusuna entegre edilmek üzere ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona 70 üst düzey teröristten oluşan bir liste sundu.

Haberde ayrıca silahlı terör örgütü üyelerinin kimliklerini gizleyerek Suriye devleti güçleriyle bütünleşmesine yönelik görüşmelerin ilerlediğine vurgu yapıldı.

Listede bulunan teröristlerin arasında Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde üst düzey sorumlularının da olduğu belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen Batılı bir kaynağın SDG'nin listeyi teslim ettiğini teyit ederek, "Entegrasyonun yakında gerçekleşmesini umuyoruz" sözlerine de yer verildi.