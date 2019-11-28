İlk yardımeli Türkiye'den

Arnavutluk’taki depremzedelere yardım ulaştıran ilk ülke olan Türkiye’nin kuruluşları, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Merkez üssü Dıraç şehri olan 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye Bosna Hersek’ten ulaşan Türk Kızılay ekibi, burada kurulan çadırlara sığınan depremzedelere yardımda bulundu. Türk Kızılay Temsilcisi Özgür Altınay, yaptığı açıklamada, afet haberinin alınmasının ardından, halihazırda Balkanlar’da bulunan Türk Kızılay delegasyonunun Bosna Hersek’ten bir ekiple yola çıktığını ve Arnavutluk’a ulaştığını ifade etti. Bölgede ihtiyaç tespiti yaptıklarını belirten Altınay, “Ankara’dan da iki tırlık yardım konvoyumuz yola çıktı. En kısa zamanda bölgeye ulaşacak. Yardım malzemelerimizin içinde çadır, battaniye, hijyen kitleri var” dedi. Mümkün olduğunca insanların ihtiyaçlarını gidermeye ve yaralarını sarmaya çalışacaklarının altını çizen Altınay, “Şu an itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün kaldırdığı uçakla beraber bölgeye UMKE ekipleri intikal etti. Aynı şekilde AFAD ekipleri intikal etti ve Kızılay ekipleri de o uçakta yer aldı. Bölgede hep birlikte Türkiye’nin, devletimizin organlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerimizi yürüteceğiz” diye konuştu.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı, Tiran Uluslararası Havalimanı’na inmişti. Depremden en çok etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Dıraç’ın Thumane ilçesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) depremden etkilenen ailelere 500 gıda paketi ile 500 battaniye dağıtmıştı. Depremde şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 658 kişi ise yaralandı. Ana depremin ardından aralarında 5.5 büyüklüğünde deprem de olmak üzere 250’nin üzerinde artçı sarsıntı oldu. Arnavut hükümeti ulusal yas ilan etti.