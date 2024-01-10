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Dünya

İmamali Rahman, Bakan Fidan'ı kabul etti

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, resmi ziyaret için ülkesinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
İmamali Rahman, Bakan Fidan'ı kabul etti
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Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rahman ve Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede Rahman, ikili ilişkilerin halihazırdaki durumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin menfaatlerine uygun çok yönlü ve uzun vadeli ikili işbirliğinin daha da genişletilmesinin önemini vurguladı.

Rahman ve Fidan görüşmede, başta ekonomik ve sosyal olmak üzere tarafları ilgilendiren tüm alanlarda işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu sürecin daha da geliştirilmesine desteklerini dile getirdi.

Tacikistan ile Türkiye arasında ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinen Rahman ve Fidan, bunların iki ülke arasındaki ilişkilerin öncelikli alanlarından olduğunu kaydetti. Rahman ve Fidan, hükümetler arası karma ekonomik komisyon toplantıları, iş forumları ve iki ülke sanayi ürünleri fuarlarının düzenlenmesinin ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesindeki öneminin altını çizdi.

Eğitim, bilim, kültür ve turizm alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunan taraflar, karşılıklı olarak kültürel etkinliklerin düzenlenmesinin iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağların güçlenmesine ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Rahman ve Fidan, Afganistan ve Filistin'deki siyasi durum da dahil bölgesel ve küresel konuları da ele aldı.

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