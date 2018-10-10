IMF Başkanı Lagarde: Ticaret sistemini düzeltin, yok etmeyin
IMF Başkanı Christine Lagarde, IMF´nin Bali´de gerçekleştirilen yıllık toplantısında, 'Ticareti el ele vererek düzeltmeliyiz, yok etmek için uğraşmamalıyız' dedi.
- DHA
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF´nin Bali´de gerçekleştirilen yıllık toplantısında, "Ticareti el ele vererek düzeltmeliyiz, yok etmek için uğraşmamalıyız" dedi.
IMF´nin 189 üye ülkesinden maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, küresel ticaret sistemlerinin, korumacılık ve ek gümrük vergileriyle zora sokulmaması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi, "Yaşanan ticari anlaşmazlıkları birlikte çalışarak çözmeliyiz. Bir araya gelerek ticaret sistemini yok etmek yerine onu kurtarmalıyız."
Lagarde, anlaşmazlıkların çözüme ulaşacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasının başarısını örnek gösterdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.