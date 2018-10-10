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IMF Başkanı Lagarde: Ticaret sistemini düzeltin, yok etmeyin

IMF Başkanı Christine Lagarde, IMF´nin Bali´de gerçekleştirilen yıllık toplantısında, 'Ticareti el ele vererek düzeltmeliyiz, yok etmek için uğraşmamalıyız' dedi.

  • DHA
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, IMF´nin Bali´de gerçekleştirilen yıllık toplantısında, "Ticareti el ele vererek düzeltmeliyiz, yok etmek için uğraşmamalıyız" dedi.
 
IMF´nin 189 üye ülkesinden maliye bakanları ve merkez bankası yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, küresel ticaret sistemlerinin, korumacılık ve ek gümrük vergileriyle zora sokulmaması gerektiğine dikkat çekti ve ekledi, "Yaşanan ticari anlaşmazlıkları birlikte çalışarak çözmeliyiz. Bir araya gelerek ticaret sistemini yok etmek yerine onu kurtarmalıyız."
 
Lagarde, anlaşmazlıkların çözüme ulaşacağı konusunda iyimser olduğunu belirterek, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki NAFTA anlaşmasının başarısını örnek gösterdi.
 
 
 

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