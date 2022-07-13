İMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomik görünüm son derece belirsiz

Bu hafta G20 üyesi ülkelerin maliyeden sorumlu yetkililerinin gerçekleştireceği toplantıdan önce yayımlanan blog postunda Georgieva, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel ekonomik görünüme olumsuz etkisinin ardından IMF'nin 2022 ve 2023 yılı için ekonomik büyüme beklentilerini düşürebileceğini belirtti.

Georgieva geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada IMF'nin daha önce %3.6 olarak açıkladığı 2022 ekonomik büyüme beklentisini bu yıl üçüncü kez aşağı yönlü revize edeceğini söylemişti. IMF Nisan ayında 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini %4.4'ten %3.6'ya düşürmesinin ardından yeni küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu ayın ilerleyen günlerinde açıklayacak.

Savaşın giderek büyüyen bir insanlık krizine yol açtığını belirten Georgieva, emtia piyasalarına etkisinin de küresel ekonomik büyümeyi yavaşlattığı ile fiyatları yükselttiğini belirtti.Georgieva ayrıca bu durumun hızla artan hayat pahalılığını ciddi oranda yükselterek 71 milyon kişiyi daha derin yoksulluğa iteceğini söyledi.

Birçok merkez bankasının para politikası sıkılaştırmasına devam etmesi gerektiğini belirten IMF Başkanı, aksi takdirde bu ülkelerin "yıkıcı bir ücret-fiyat döngüsüne" girebileceği yönünde uyarıda bulundu.