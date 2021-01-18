IMF: Belirsizlik sürüyor

DHA 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:18

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, coronavirus pandemisi nedeniyle, küresel ekonomik görünümündeki oldukça yüksek belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Yoksul ve zengin ülkeler arasındaki büyüyen uçurumun IMF'yi, gelişmekte olan ekonomilere ve yükselen pazarlara imtiyazlı finansmanı artırmaya yönlendirdiğini belirtti ve ekledi.

"Gelişmede arkada kalan ülkeleri destekleyebilmek için kapasitemizi genişletmek bizim için önemini korumaya devam edecek, hatta daha da önemli olacak."

Gazetecilere konuşan Georgieva, IMF’nin kendi para birimi olan Özel Çekme Hakları'ndan (SDR) yapılacak yeni ödemelerin, bu ülkelere sağlık kriziyle mücadeleyi desteklemek, dijital ve yeşil ekonomiye geçişleri hızlandırmak için daha fazla finansal alan sağlayacağını söyledi.

IMF'nin gelişmekte olan pazarlara ve ekonomilere yönelik imtiyazlı finansmanı, mevcut SDR'ler kapsamında yaklaşık 20 milyar dolarlık bağış da dahil olmak üzere hızla artırdığını vurgulayan Georgieva, bunun önemli bir rol oynamaya devam edeceğini, ancak daha fazla adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.