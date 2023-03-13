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Dünya

İmran Han, 19 Mart'ta miting yapacak

Pakistan'da hakkında iki ayrı tutuklama kararı bulunan eski Başbakan İmran Han, 19 Mart'ta büyük bir miting düzenleyeceğini duyurdu.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 23:44 - Güncelleme:
İmran Han, 19 Mart'ta miting yapacak
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Ulusal basındaki haberlere göre, Han, Lahor'daki evinden araç içerisinde şehrin Data Darbar bölgesi yakınlarına giderek burada açıklamalarda bulundu.

Kurşun geçirmez aracının içindeyken konuşma yapan Han, 19 Mart'ta Minar-ı Pakistan meydanında büyük bir miting düzenleyeceğini söyledi.

Han, 19 Mart'ta ülkenin içerisinde bulunduğu sorunlardan nasıl kurtulacağını açıklayacağını belirterek, halkı mitinge davet etti.

Han'ın bugünkü mitingine binlerce kişi katıldı.

Bugün, İslamabad Bölge Mahkemesi'nde Han'ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve geçen yıl ağustosta kadın bir yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görülmüştü.

İki mahkeme de duruşmaya katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı vermişti.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki bir mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı sebebiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkeme tarafından iki haftalığına askıya alınmıştı.

- İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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