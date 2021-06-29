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  • İmran Han ABD'ye resti çekti: Çin'e karşı tutumumuzu değiştirmeyeceğiz!
Dünya

İmran Han ABD'ye resti çekti: Çin'e karşı tutumumuzu değiştirmeyeceğiz!

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD ve diğer Batılı ülkelerin İslamabad'dan Çin ile ilişkiler konusunda taraf seçmesini istediklerini ancak ne tür bir baskı olursa olsun Pekin'e karşı tutumlarını değişmeyeceklerini söyledi.

AA29 Haziran 2021 Salı 21:25 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 21:27
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Başbakan Han, Çin Küresel Televizyon Ağına verdiği röportajda, ABD ve Batılı ülkelerin Pakistan gibi ülkelerden Çin ile ilişkiler konusunda taraf seçmesini istediklerini, bunun "çok adaletsiz" olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın Pekin ile ilişkilerini değiştirmesi veya düşürmesi konusunda baskı altına alınamayacağını vurgulayan Han, ne tür bir baskı olursa olsun Çin ile ilişkilerin değişmeyeceğini dile getirdi.

Han, neden taraf seçmek zorunda olduklarını sordu ve "Herkesle iyi ilişkilerimiz olmalı." diye konuştu.

- "Çin daima yanımızda"

Çin'in daima kendilerinin yanında durduğunu ve İslamabad'ın Pekin ile daima çok özel bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Han, "İyi zamanlarda herkes sizinle fakat zor, çetin ve kötü zamanlarda sizin yanınızda kimin durduğunu hatırlarsınız." dedi.

Han, ABD'nin Çin'e karşı temkinli yaklaştığını ve iki ülkenin birbirine bakışının sorun yarattığını belirterek, bu kapsamda Washington'un 4'lü "Quad" bölgesel ittifakını oluşturmasına atıfta bulundu.

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