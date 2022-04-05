İmran Han neden hedef oldu? Dikkat çeken ''Türkiye'' ayrıntısı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı devirmek için muhalefeti örgütleyen ABD, muhalefeti birleştirip meclisi güvensizlik oylamasına götürmeyi başarsa da istediği sonucu alamadı, Meclis Başkan Yardımcısı Suri güvensizlik oylamasını anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti ve ardından Cumhurbaşkanı Alvi'nin kararıyla meclis feshedildi.

İmran Han, güvensizlik oylaması için "Muhalefetin beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir" dedi.

Peki Pakistan niye ABD'nin hedefi oldu?

"SİZİN KÖLENİZ DEĞİLİZ"

■ Pakistan izlediği bağımsız politikayla ve bölge ülkeleriyle geliştirdiği sağlam ilişkileriyle ABD'nin hedefine girdi.

■ ABD Afganistan'daki askeri güçlerini çekerken, ABD ordusuna hiçbir şekilde üs vermeyeceğini açıklayan İmran Khan, bağımsız Afganistan'dan yana tavır aldı.

■ Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayan İmran Han, Ermenistan işgaline yönelik askeri operasyonunda net bir şekilde Bakü'den yana tutum aldı.

■ Türkiye ile Pakistan arasında savunma, ekonomi, eğitim ve kültür alanında kapsamlı bir işbirliği yürürlüğe kondu. KKTC'ye destek verdi. İki ülke tatbikatlar yaptı.

■ BM'de Rusya'yı kınamadı. Sonrasında ise Moskova'ya yaptırım için mektup yazan 22 AB ülkesine "Biz sizin köleniz değiliz" cevabını verdi.