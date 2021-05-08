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Dünya

İmran Han, Prens Selman'la bir araya geldi

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

AA08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:04 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 08:04
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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Prens Bin Selman, İmran Han'ı Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra ortak iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası arenada ortak ilgi alanına giren konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması konularının ele alındığı belirtildi.

Bin Selman ile Han, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra, Yemen'deki savaşa siyasi çözüm bulunması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Görüşme kapsamında iki ülkeden ilgili bakanlar tarafından çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için iki anlaşma ve iki mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

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