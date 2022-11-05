Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı. Sağlık durumu iyi olan İmran Han, saldırının ardından kameraların karşısına geçerek konuşma yaptı. İmran Han suikast planını daha önceden bildiğini söyleyerek, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim. Eski Pencap Valisi Salman Taseer'e karşı kullanmayı denedikleri benzer yöntemleri bende kullandılar. Halkı bana karşı kışkırtmak için beni küfürle suçlamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Görevdeki hükümeti suçlayan Han, "Hükümet güvensizlik hareketini asla kaybetmezdi, ancak koalisyon liderleri başarılı olmak için parayı kullandı. Yurtdışında milyarlarca varlığa sahip olan ve Londra'nın en pahalı dairelerinde yaşayan Şerif ailesi ile karşılaştırılamam" dedi.

İmran Han, sağlığına kavuştuğunda İslamabad'a doğru uzun yürüyüşe devam edeceğini söyleyerek, destekçilerini Şahbaz Şerif ve Rana Sanaullah'a karşı protesto düzenlemeye devam etmeye çağırdı.

KHAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı. En az bir kişini hayatını kaybettiği ve bir çok kişini yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş "Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.