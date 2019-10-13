Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan'la İran arasında gerilimi düşürmek ve iki ülke arasında diyalog başlatmak için ara buluculuk yapmak üzere İran'a gitti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Han'ın, bölgesel istikrarı tehdit eden iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla İran'a hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, Han'ın ara buluculuk girişimlerine yönelik, "Pakistan'ın iki dostu olan Suudi Arabistan ile İran arasındaki diyalog girişimleri, Han'ın bölgesel barışı ve istikrarı sağlamak üzere attığı adımlardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın petrol rafinerisine eylül ayında düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tutması üzerine tırmanan gerilimin ardından, Amerikan The New York Times gazetesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Han'dan iki ülke arasında ara buluculuk istediğine ilişkin yayımladığı yazıya atıfta bulunulan açıklamada, "Veliaht Prens ne Han aracılığıyla İranlı liderlere mesaj göndermiş ne de Han'dan ara buluculuk talep etmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin de eşlik ettiği Han, bir günlük İran ziyareti kapsamında dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle bir araya gelerek Basra Körfezi'nde İran-Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimi görüşecek.

Görüşmede, diğer bölgesel ve uluslararası konuların yanında Keşmir sorunu da masaya yatırılacak.

Han'ın İran ziyaretinin ardından bir hafta içinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

Geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye giden Han, Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmede kendisinden Suudi Arabistan ile İran arasında ara buluculuk yapması ricasında bulunulduğunu açıklamıştı.

Han, ABD yolculuğu öncesi Suudi Arabistan'da Prens Selman'la, ABD ziyareti sırasında ise Ruhani'yle görüşmüştü.

TRT'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de ara buluculuk ve doğrudan görüşme de dahil Suudi Arabistan'la her türlü görüşmeye açık olduklarını dile getirmişti.