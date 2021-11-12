İmran Han'dan ABD'ye Afganistan çağrısı

AA 12 Kasım 2021 Cuma 20:35 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 20:35

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Pakistan'da bulunan Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Başbakan Han tarafından kabul edildi.

Başbakanlık Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmede Han, ABD'ye, Afganistan'da ekonomik iflasın engellenmesi için ülkenin dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Han, Pakistan'ın mevcut zor durumda Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirterek, barışçıl, istikrarlı, egemen ve müreffeh Afganistan'ın İslamabad ve tüm bölge için önemli olduğunu, bunun barış ve refah getireceğini vurguladı.

Geçici Afgan hükümetinin uluslararası toplumla yapıcı ilişki kurmaya devam edeceğine işaret eden Han, İslamabad'ın Afganistan halkını rahatlatmak adına daima acil insani yardım çağrısında bulunduğunu anımsattı.

- Hindistan'dan Kabil'e Pakistan üzerinden buğday ulaştırılması

Han, Afganistan'ın "Pakistan üzerinden Hindistan'dan Kabil'e buğday taşınması talebini" düşüneceklerini bildirdi.

Öte yandan, Çin, Rusya ve ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileriyle de görüşen Han, uluslararası topluma Afganistan'daki yeni hükümetle ilişki kurulması çağrısında bulundu.

- Afganistan ekonomik darboğazda

Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığının derinleşeceği öngörülüyor.

BM verilerine göre, Afganistan'da gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.