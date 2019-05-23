İmran Han'dan, Narendra Modi´ye 'seçim zaferi' tebriği

Başbakan Han, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı tebrik mesajında "Başbakan Modi´yi Hindistan Halk Partisi (BJP) ve müttefiklerinin aldığı seçim zaferinden ötürü tebrik ederim. Güney Asya´nın refahı, gelişmesi ve barışı için Modi ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.