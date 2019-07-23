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İmran Khan: Nükleer savaş bir seçenek değil

Pakistan Başbakanı İmran Khan yaptığı açıklamada, nükleer savaşın bir seçenek olmadığını söyleyerek Hindistan’ı müzakereye çağırdı.

  • İHA
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Pakistan Başbakanı İmran Khan Amerikan medyasına yaptığı açıklamada nükleer savaşın bir seçenek olmadığını söyleyerek Hindistan’ı müzakereye çağırdı. Khan, Hindistan'ın da kabul etmesi halinde Pakistan'ın nükleer silahlarından vazgeçmek istediğini söyledi.
 
Hindistan’ın Pakistan'a nükleer cephanelikten vazgeçmeyi teklif edip etmediğini sorusuna “evet” şeklinde cevap veren Khan," Çünkü nükleer savaş bir seçenek değil. Pakistan ile Hindistan arasında nükleer savaş fikri aslında kendi kendini imha ediyor, çünkü iki ülke arasında 3 bin kilometreden fazla sınır var" dedi.
 
Başbakan Khan, iki büyük nükleer rakip arasındaki gerginliklerin büyük bir terörist saldırını takiben artmasının gereksiz olduğunu da sözlerine ekledi. Khan, “Bu Dünya'da 1,3 milyar insandan bahsediyoruz. Bir şekilde bu konu çözülebildiği takdirde barışın getirebileceklerini hayal edin" dedi.
 
Khan ABD’nin başkenti Washington’da dün Başkan Donald Trump ile görüşmesi sırasında kendisinden, son 70 yıldır Pakistan ve Hindistan'ın iki komşu gibi davranamamalarına neden olan Keşmir konusunda arabuluculuk yapmasını istemişti.

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