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Dünya

İmran Khan'a siyasi yasak

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Khan'a devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davasında 5 yıl siyasi yasak getirildi.

IHA8 Ağustos 2023 Salı 19:58 - Güncelleme:
İmran Khan'a siyasi yasak
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Pakistan'da devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme suçlamalarını içeren Toshakhana davası kapsamında 3 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan eski Başbakanı Imran Khan'a 5 yıl da siyasi yasak getirildi. Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), söz konusu siyasi yasak kararını Khan hakkında verilen hapis cezasına atıfta bulunarak, 2017 Seçim Yasası'nın 232. Maddesi ve Anayasa'nın 63(1)(h) Maddesi'ne dayandırdı.

Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü.

  • Toshakhana davası
  • Imran Khan
  • siyasi yasaklar

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