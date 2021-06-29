İmza kampanyası başlatıldı! ''Kayıp çocuklarına ne olduğunu bilmeyi hak ediyorlar''

AA 29 Haziran 2021 Salı 06:39 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 06:39

Kanada Federal Parlamentosunca, ülkenin en önemli gündemi haline gelen yatılı kilise okullarına ilişkin imza kampanyası başlatıldı.

Federal Parlamentonun resmi internet sitesinde açılan kampanyaya, Kanada vatandaşı olanlar ile ülkede sürekli oturum izni bulunan göçmenler katılabiliyor.

Katılımcıların kişisel bilgilerini çevrim içi girebildikleri kampanyanın açıklama metninde şu değerlendirmelere yer verildi:

"Kanada'daki yerli topluluklar, eski Kamloops Konut Okulu'nun sahasında 200'den fazla işaretlenmemiş yerli çocuk mezarının bulunmasının yasını tutuyor. Yerli topluluklar arasında, yatılı okullardan eve dönmeyen birçok çocuğun, bu keşfin daha da sağlamlaştırdığı ve belgelediği eski mülklere gömüldüğü iyi bilinen bir gerçektir. Yerli liderler, Kanada'daki tüm eski yatılı okulların alanlarında artık göz ardı edilemeyecek başka işaretlenmemiş mezarlar olduğuna inanıyor.



Yatılı okul sistemi yalnızca Kanada tarihinde karanlık bir bölüm olmakla kalmıyor, aynı zamanda kurbanları, onların soyundan gelenler ve bir bütün olarak toplum üzerinde yankı uyandırmaya devam ediyor."

- "YERLİ TOPLULUKLAR KAYIP ÇOCUKLARINA NE OLDUĞUNU BİLMEYİ HAK EDİYOR"

Ülke genelinde geçmişte 139 yatılı kilise okulunun faaliyet gösterdiği hatırlatılan kampanya açıklamasında, "Yerli topluluklar kayıp çocuklarına ne olduğunu bilmeyi hak ediyor. 139 eski yatılı okul mülkünden sadece birinde 200'den fazla ceset varsa, tüm Kanada'da kaç binlerce yerli çocuğun gömülü olduğunu ve her çocuğun önemli olduğunu hayal etmeye başlayabiliriz." denildi.

Kanada hükümetinden acilen harekete geçilmesi istenen metinde, "Aşağıda imzası bulunan bizler, Kanada vatandaşları veya mukimleri olarak, Kanada hükümetini aşağıdakileri yaparak derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verilerek şu istekler sıralandı:

"Tüm yatılı okullardaki ölümler ve defin alanları ile ilgili tüm belgeler yayınlanmalı ve kiliseler ile diğer hükümetler de aynı şeyi yapmaya zorlanmalı. Tüm okullardaki taranacak yerlerin aranması yapılana kadar bu yatılı okulların arazilerinin güvenliği sağlanmalı."

Parlamentonun internet sitesinin "https://petitions.ourcommons.ca/en/Petition/Sign/e-3484" linkinde bulunan imza kampanyası, 1 Ekim 2021'e kadar devam edecek.