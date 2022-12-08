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Dünya

İmzalar atıldı: Suudi Arabistan ve Çin'den ortaklık anlaşması

Suudi Arabistan ve Çin arasında 'kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması' imzalandı.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Suudi Arabistan ve Çin'den ortaklık anlaşması
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 3 gün sürecek temasları kapsamında başkent Riyad'ta bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Yamame Sarayı'nda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandığı belirtildi.

Şi'nin törenin ardından Kral Selman bin Abdülaziz'le bir araya geldiği aktarılan haberde, görüşmede Suudi Arabistan ile Çin arasındaki tarihi dostluk ilişkileri ve iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilişkileri ilerletme yollarının ele alındığı ifade edildi.

Haberde, görüşmenin ardından Kral Selman ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını" imzaladığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, 3 günlük Suudi Arabistan ziyaretinde, Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşmelerinin yanı sıra Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi ve Çin-Körfez İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne de katılacak.

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