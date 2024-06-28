İmzalar Senato'ya verildi! İtalya'da Filistin'i devlet olarak tanıma hazırlığı

İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede 2013-2018 yıllarında 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) bir dönem milletvekilliği yapan Di Battista, kurucusu olduğu Schierarsi Derneği ile Filistin devletinin egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınmasına yönelik başlattığı imza kampanyasında toplanan 78 binden fazla imzayı, Senato'ya verdi.

Di Battista, imzaların teslimi sırasında yaptığı açıklamada, topladıkları imzaları Senato'ya verdikten sonra, sakin yaşamlarını sürdürme ve kafalarını başka yöne çevirme derdinde olan parlamenterlere bu konuda adım atmaları için siyasi baskı yapma sürecini başlatacaklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı "sessiz kalmakla" suçladığı Başbakan Giorgia Meloni'yi eleştiren Di Battista, "Başbakan Meloni'nin katledilen 16 bin Filistinli çocuk konusunda sessiz kaldığı sürece hiçbir inandırıcılığı yoktur. İsrail devlet terörünü kınayana dek Meloni hakkında konuşmayacağım." dedi.

Eski Milletvekili, antisemitizmin ve İsrail'in antisemitizmi bir enstrüman olarak kullanmasının utanç verici olduğunu kaydetti.

Di Battista, imza toplama sürecine eski Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin de destek verdiğini ayrıca siyasetin sağ ve sol kanadından katılan başka politikacıların da olduğunu söyledi.

İtalya'da muhalefet partilerinden M5S de mayısta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisine Filistin'in devlet olarak resmen tanınması için önerge vermişti.

İtalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sık sık protesto edilirken, özellikle sol muhalif kesimlerden bu saldırıların İtalyan hükümeti tarafından kınanması ve Filistin'in devlet olarak tanınması çağrıları yapılıyor.

Buna karşın Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden sık sık "iki halk iki devletli çözüm" olması gerektiği yönünde açıklamalar gelse de Filistin devletinin tanınmasına yönelik henüz adım atılmadı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, mayısta muhalefetten gelen Filistin'i tanıma çağrılarına, "İspanya'nın yaptığı gibi Filistin devletini şimdiden tanımak, bu bölgede istikrarın garanti edilmesine yardımcı olmaz." yanıtını vermişti.