İnanılmaz acemilik! Başbakanın karısı gizli belgeleri çöpe atmış

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ve eşi Britta Ernst, ilginç bir konuyla gündem oldu. Şansölyenin eşinin, özel ve hatta gizli belgeleri bir konut çöplüğüne attığı ortaya çıktı.

Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst özel belgeleri defalarca ev çöpüne attı. Çöplerdeki belgeler, Şansölyenin bir komşusu tarafından fark edildi.

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Şansölye ve eşi, geri dönüşüm kurallarını ihlal ederek belgeleri sadece evsel atıklarla karıştırılmakla kalmadılar, bazıları da görünüşe göre gizli olarak işaretlendi. Çiftin attığı belgeler, Potsdam'daki lüks konutlarında bir komşusu sayesinde fark edildi.

Scholz ve Ernst'in komşusu belgelere ilk olarak geçen yıl Kasım ayında rastlamıştı. Çöp toplama odasının dışında yere saçılan kağıtlar arasında Ernst'in birkaç gün önce yaptığı konuşmanın bir taslağı vardı.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Alman liderin ailesinin atıklarını hükümet yönergelerine göre geri dönüşüm için ayırmaması yeterince kötü, ancak özellikle Ernst özel belgeleri kullanma konusunda ciddi görünmüyor.

Der Spiegel'in yer alan belgeler arasında Ernst'in Mayıs ayındaki randevu takviminden bir sayfa ve İngilizcesini geliştirmek istediğini gösteren basılı bir e-posta var. Başka bir sayfa, Eylül 2021'deki federal seçimler günü için nasıl giyineceğini planladığını gösteriyor.

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En son belge, geçen ay Bavyera'daki G7 zirvesine kadar uzanıyor. Belgede, Ernst'in ilgilenmesi gereken gruptaki devlet başkanlarını eşlerini ve ortaklarını anlatan bilgiler yer alıyor. Kısa süre önce istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Cappello'nun fotoğrafının altındaki notta "halktan kaçınıyor" yazıyor. Japonya başbakanının eşi Yuko Kişida, "Mazda'da sekreter" olarak etiketlenmiş.

Tüm bunlar kamuya açık bilgiler olsa da, Spiegel'e göre belgeler, "gizli bilgi - yalnızca resmi kullanım için" olarak etiketlenmiş. Hem Scholz hem de Ernst'e, uygun şekilde imha edilmeleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılmış belgelerin düzgün bir şekilde ele alınması konusunda eğitim verilmiş olması gerekiyordu.

Bu kurallar, sınıflandırılmış belgelerin, içerikleri tanınmayacak şekilde imha edilmesi gerektiğini söylüyor. Dergi, yorum için Scholz ve Ernst'e ulaştığını, ancak ne Başbakanlık'tan ne de Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yanıt almadığını söyledi.

Star Gazetesi