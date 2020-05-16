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Dünya

İnanılmaz görüntü! Sınırı devirip geçtiler, muhafızlar bakakaldı

Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, doğal yaşamdaki hareketlilik kameralara yansıyor. Şehirlere inen yabani hayvan görüntülerinden sonra, bir grup filin ülke sınırındaki çitleri devirerek karşıya geçtiği an görüntülendi.

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star.com.tr16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:35 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:48
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Küresel bir durgunluğa neden olan yeni tip koronavirüs pandemisi, insan ve taşıt hareketliğini kısıtlarken, dünyanın bir çok yerinde başta turizm olmak üzere sanayi de dahil birçok sektörü durma noktasına getirdi. Tüm bu gelişmeler deniz ve hava kirliliğinde inanılmaz derecek iyileşmelere yol açtı.

Bunların yanı sıra, dünyanın büründüğü sessizlik, birçok yabani hayvan yerleşim yerlerinde rahatça dolaşmaya başladı.

Son gelen görüntülerde bir dolaşma söz konusu olmasa da, devasa filler hükümetlerin koyduğu sınırları adeta çiğneyerek karşı tarafa geçti.

Bangladeş'ten Hindistan'a doğru ilerleyen bir fil sürüsü, karşılarına çıkan, demir ve tellerden yapılmış sınır duvarını devirip geçti.

Sınır nöbetindeki memurlar ise şaşkınlık içinde müdahale etmeyerek, sadece bu anı görüntülediler.  

star.com.tr

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