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Dünya

İnanılmaz görüntüler! Biden boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasından sonra boşlukla tokalaştığı görüntüler ABD gündemine oturdu.

15 Nisan 2022 Cuma 13:01 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 13:01
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ABD Başkanı Joe Biden son hareketiyle yine dünyanın gündeminde...

Biden bu sefer konuşma yaptığı bir üniversitedeki garip hareketleri ile sosyal medyanın dilinde.

Ülkesindeki tedarik zinciri krizi ile ilgili 40 dakikalık bir konuşma yapan Biden, konuşması bittikten sonra tokalaşmak için elini boşluğa uzattı.

Boşlukla tokalaşır vaziyette bir süre duran Biden, daha sonra sağına ve soluna bakarak tuhaf tavırlarına devam etti.

Bir süre seyirciye sırtını garip bir şekilde dönen ABD Başkanı Biden, alkışlar ve müzik eşliğinde sahneden indi.

  • Joe Biden
  • tokalaşma

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