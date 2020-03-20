Müthiş keşif! Kemikten yapılmış ve 25 bin yaşında

star.com.tr 20 Mart 2020 Cuma 15:12 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:39

Eski avcı-toplayıcıların içinde yaşadığı düşünülen onlarca benzer yapı, batı Rusya ve Ukrayna'ya dağılmıştır. En son buzul çağı doruğa ulaştığından çoğu terk edildi.

Rusya'da Arkeolojik bir kazı alanı olan Kostenki köyü, Moskova'nın 500 kilometre güneyinde, Voronezh Oblastı'ndaki Don Nehri'nin batı kıyısında yer almaktadır.

Rusça “kemik” anlamına gelen köyde, 17. yüzyılın sonlarından beri mamut kemikleri keşfediliyor. Ancak o zamanlar, Büyük İskender'in savaş fillerinin kalıntıları olduklarını ileri sürülüyordu.

Bölge, Paleolitik avcı-toplayıcıların kampları olduğuna inanılan yaklaşık 60 antik bölgeye ev sahipliği yapıyor. Exeter Üniversitesi'nden arkeologların yakın zamanda keşfettiklerinden biri olan 'Kostenki 11'in diğerlerinden çok daha uzun süre ayakta kaldığını keşfetti.

YAPININ ŞEKLİ VE YAPIMI

Kostenki 11 temelde 12,5 metre çapında bir dairedir. Çoğunlukla mamut kemiklerinden yapılmıştır. Sahadaki diğer kalıntılarda ayrıca atlar, ayılar, kurtlar, ren geyiği, kırmızı tilkiler ve kutup tilkilerinin kemikleri de keşfedildi.

Dairenin kenarında büyük mamut kemikleri ile dolu üç büyük çukur da ortaya çıktı. Kostenki 11'deki kemikler büyük olasılıkla hayvan mezarlıklarından alınmış ve dairesel yapı daha sonra tortul bir tabaka ile kaplanmış.

25 BİN YAŞINDA

Arkeologlardan araştırmaya ilişkin yapılan bir basın açıklamasında, bu kemiklerin radyokarbon analizi sonucu yaklaşık 25.000 yaşında oldukları belirtildi. Arkeologlar, yapının şimdiye kadar bölgede bulunan en eski yapı olduğunu söyledi.

Buzul çağı olarak da bilinen son buzul dönemi, 23-18.000 yıl önce zirve koşullarına ulaştı. İnsanlar o zamana kadar av ve bitki eksikliği nedeniyle bölgedeki çoğu yeri ve terketti. Ancak Kostenki 11'deki insanlar, sonunda gitmeden önce sert ve soğuk bir ortamda bir süre hayatta kaldı.

YERLEŞİM YERLERİNDEKİ YAŞAM NASILDI?

Arkeologlar ayrıca ilk kez yapı içinde kömürleşmiş odun, tohum ve odunsu olmayan yumuşak bitki kalıntıları buldular. Bu da insanların buz devrinde orada odun ve kemik yaktığını gösterdiği.

Exeter Üniversitesi'nden çalışma lideri Alexander Pryor, “Kostenki 11, bu zorlu ortamda yaşayan Paleolitik avcı-toplayıcıların nadir bir örneğini temsil ediyor.' dedi.

Pryor açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eski avcı-toplayıcıları bu siteye ne getirmiş olabilir? Bir olasılık, mamutların ve insanların topluca bölgeye gelmiş olması. Çünkü kış boyunca donmamış sıvı su sağlayacak doğal bir kaynağa sahipti bu gölge. Bu soğuk dönemde nadir görülen bir yer.”

Uzmana göre, insanları çekebilecek bir başka şey de, yerel topluluklara soğuk bir iklimde yakmaları için odun sağlayan Kostenki yakınlarında kozalaklı ağaçların varlığıydı.

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