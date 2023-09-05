İnanılmaz olay! Çin Seddi'nin duvarını kestirme yol için iş makinesiyle yıktılar

Çin'in Shanxi eyaletinde iki işçi, kestirme yol için Çin Seddi'nin bir bölümünü iş makinesiyle yıktı. Polisten yapılan açıklamada, duvardaki mevcut boşluğun iş makinesiyle daha da genişletildiği, tarihi eserin bütünlüğüne "geri döndürülemez" şekilde zarar verildiği duyuruldu. Olayla ilgili 38 ve 55 yaşındaki 2 işçinin gözaltına alındığı belirtilirken, duvarın yıkılan bölümünün Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) yapıldığı ifade edildi.

Çin Seddi, 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İnşası Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın hükümdarlığı döneminde M.Ö. 220 yılında başlamış, Ming Hanedanlığı dönemine kadar devam etmişti.