İnanılmaz olay kamerada! Yaşlı kadın leopardan bastonuyla döverek kurtuldu

star.com.tr 1 Ekim 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 11:14

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan Nirmaladevi Singh adlı kadın, Çarşamba akşamı evinin önünde otururken, bir leoparın saldırısına uğradı.



Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bastonunun yardımıyla zifiri karanlıkta evinden çıkarak kaldırıma oturan kadın, karanlıkta gözleri parlayan leoparı fark etmiyor. Çalıların önünde sinsice bekleyen leopar, sindiği noktadan çıkıp arkadan Singh'e doğru ilerliyor.

Leopar saldırıya geçince ayağa kalkmaya çalışan yaşlı kadın, saldırı sonrası yere yığılıyor. Leopar belki de son hamlesini yapmaya çalışırken, birden eline bastonu geliyor ve leopara doğru savuruyor. Vahşi kediye bastonuyla defalarca vuran kadın, saldırıdan kurtulmayı başarıyor ve yardım için bağırmaya başlıyor.

Yetkililer, saldırı sırasında Singh'in yüzünde, boynunda ve sırtında küçük yaralar ve kesikler oluştuğunu bildirdi.

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