İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8582
  • EURO
    10,2639
  • ALTIN
    499.721
  • BIST100
    1398.01
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İnanılmaz olay kamerada! Yaşlı kadın leopardan bastonuyla döverek kurtuldu
Dünya

İnanılmaz olay kamerada! Yaşlı kadın leopardan bastonuyla döverek kurtuldu

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir leoparın saldırısına uğrayan yaşlı kadın, son anda bastonunu kullanarak kurtuldu. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

star.com.tr1 Ekim 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 11:14
ABONE OL

Hindistan'ın Mumbai kentinde yaşayan Nirmaladevi Singh adlı kadın, Çarşamba akşamı evinin önünde otururken, bir leoparın saldırısına uğradı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bastonunun yardımıyla zifiri karanlıkta evinden çıkarak kaldırıma oturan kadın, karanlıkta gözleri parlayan leoparı fark etmiyor. Çalıların önünde sinsice bekleyen leopar, sindiği noktadan çıkıp arkadan Singh'e doğru ilerliyor.

Leopar saldırıya geçince ayağa kalkmaya çalışan yaşlı kadın, saldırı sonrası yere yığılıyor. Leopar belki de son hamlesini yapmaya çalışırken, birden eline bastonu geliyor ve leopara doğru savuruyor. Vahşi kediye bastonuyla defalarca vuran kadın, saldırıdan kurtulmayı başarıyor ve yardım için bağırmaya başlıyor.

Yetkililer, saldırı sırasında Singh'in yüzünde, boynunda ve sırtında küçük yaralar ve kesikler oluştuğunu bildirdi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.